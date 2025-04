Petit à petit, cependant, la technologie est tombée en désuétude et NVIDIA, elle-même, ne la considère plus comme quelque chose d'intéressant : pour preuve, les nouvelles GeForce RTX série 50 sont tout simplement incompatibles.

Quel intérêt alors d'ouvrir ainsi le code source ? Pour NVIDIA, sans doute pas beaucoup si ce n'est redorer un peu son blason auprès de la communauté. Pour la communauté en revanche, l'intérêt est bien réel. En ce qui concerne de nouveaux développements, PhysX paraît bien en retrait, la technologie ne devrait pas regagner en popularité.

En revanche, il est tout à fait possible d'imaginer des modders s'approprier ces outils pour offrir une compatibilité 32/64-bit afin que les GPU Blackwell puissent justement reprendre en charge PhysX. On peut aussi imaginer un portage vers des solutions AMD/Intel, même si tout cela demandera un certain travail.