La filière des cryptomonnaies a fait un long chemin depuis l'époque où elle était présentée comme un espace qui facilitait simplement la vie des criminels de tout poil. Mais en 2025, les gouvernements ne réfléchissent plus à interdire les cryptos, mais plutôt à développer leur propre monnaie banque centrale comme en Europe, ou même créer une réserve stratégique en bitcoins, comme aux États-Unis. Et les banques institutionnelles ne sont pas en reste non plus, comme le montre Boursobank.