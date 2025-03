L'idée est ici d'utiliser la modularité au service non pas uniquement de la réparabilité, mais de la praticité, en répondant à des usages très concrets et quotidiens de l'utilisateur, en particulier dans un contexte professionnel. Pour ce faire, le Compal AdaptX est une sorte d'hybridation entre un PC portable convertible et un PC portable modulaire au sens « Frameworkien » du terme.

En clair, les principaux composants de l'appareil (le bloc clavier / CPU, les connectiques sous forme de HUB, l'écran…), peuvent être utilisés ensemble sous la forme d'un laptop traditionnel, ou détachés les uns des autres pour gagner en confort dans le cadre d'une utilisation de bureau, par exemple. En revanche, il n'est a priori pas question d'un désassemblage trop poussé permettant des réparations à la volée.

Selon Compal, ce dispositif astucieux peut en tout cas offrir de multiples modes d'utilisation, tout en permettant une fréquence de mise à jour matérielle réduite pour les entreprises, et donc une réduction des déchets électroniques au bout du compte. On arguera néanmoins que la dimension écologique ne semble pas vraiment au coeur de ce concept, pas plus que sa réparabilité par l'utilisateur lui-même (cela restera donc la spécialité de Framework).