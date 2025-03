Fodger

Quand je pense que ça fait des années que les naïfs de tout bord n’y connaissant rien osent dire que l’exposition prolongée à une source de rayonnement proche ne fait rien … et le fait que les enfants en pleine croissance ayant des parois osseuses plus fines, une peau qui l’est tout autant le pouvoir de pénétration des ondes est bien plus important que chez les adultes.

Donc raison de plus pour être extrêmement vigilant avec les plus jeunes : zéro mobile pour les enfants, et accès réduit à partir de 13 ans (<= 1h30 / jour d’écran max).

Il faut résister à cet effet de mode débile, et à la pression sociale.