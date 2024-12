Cette nouvelle affaire concernant le Doro 8100 Plus ravive le débat sur la surveillance des émissions d'ondes des smartphones. À l'heure où le marché des téléphones pour seniors est en pleine expansion, avec des fonctionnalités toujours plus nombreuses, la question de leur innocuité reste très importante. Un enjeu d'autant plus crucial que ces appareils sont destinés à une population potentiellement plus vulnérable. Ils nécessitent, ainsi, une vigilance accrue de la part des autorités de contrôle comme des fabricants.