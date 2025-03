Laurent_Marandet

C’est un enfer, je le confirme et j’en veux à Apple qui a empêché que les certificats durent jusqu’à trois ans comme dans le passé, maintenant c’est un an et certains voudraient raccourcir encore cela. Je viens d’installer le petit logiciel opensource Uptime Kuma qui m’envoie des alertes quand un serveur ne répond pas et m’indique la durée restante des certificats.

L’autre problème concerne les cyphers dépréciés sur les vieux navigateurs et vieux sites.

Il y a de grosses sociétés allemandes qui obligent leurs clients à utiliser un très vieux navigateur pour aller sur un portail valider des licences pour des appareils médicaux tous les trois mois. Ils sont vraiment nuls, car on peut sécuriser facilement un vieux site pourri qui serait même entièrement http grâce à un reverse-proxy en amont.