Avec 1 h 30 d’autonomie grâce à sa batterie de 5000 mAh, l’Aurzen ZIP peut tenir une session film ou une présentation professionnelle avant de devoir être rechargé. Sa charge rapide 24W, via USB-C, lui permet d'être rechargé en un temps relativement réduit, ce qui est appréciable pour un usage mobile.



Côté tarif, l'Aurzen Zip est actuellement proposé à 299 dollars via sa campagne sur Kickstarter. Une offre à 399 dollars est également disponible pour un bundle comprenant le projecteur, sa fixation murale magnétique, son trépied assurant support et charge et son dongle HDMI sans fil CastPlay. Un prix qui reste raisonnable au vu de l’innovation apportée par ce projecteur unique en son genre. Après l’avoir pris en main, une chose est sûre : nous n'avions encore jamais vu un projecteur aussi bien pensé pour les nomades.