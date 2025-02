ASUS place deux USB-A 3.2 Gen 2 et un USB-C 3.2 Gen 2x2 en façade. Ils sont complétés par un USB-A 2 et un USB-C 3.2 Gen 2, pour un châssis disponible en deux versions. Le plus grand modèle se distingue par davantage d'options du côté du stockage : un second SSD NVMe 2280 peut ainsi venir compléter le SSD principal évidemment consacré au système. Dans les deux cas cependant, ASUS insiste sur son système d'ouverture/assemblage « sans outil ».

Il s'agit ici d'offrir « un accès sans outil pour une intégration rapide et des mises à jour en tout simplicité » en s'appuyant sur « un design innovant à ressort et à charnière ». Nous n'avons pas le volume occupé par le plus gros châssis, mais le plus compact permet au NUC 15 Pro d'afficher un encombrement de 0,48 litre. Difficile de faire beaucoup plus compact.