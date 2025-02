Lors de sa keynote du mois de septembre, Apple a annoncé ses nouveaux AirPods 4 et AirPods Pro 2, en plus de l'arrivée d'une version des AirPods Max dotée d'un port USB-C. Et comme les autres appareils de la marque à la pomme, les écouteurs sans fil sont régulièrement mis à jour, bien que ces actualisations soient moins fréquentes que sur l'iPhone ou le Mac.