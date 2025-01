Il n'y a pas de petites économies, c'est probablement le mantra d'Hudzah pour réduire les coûts associés à ce type d'expérience. Le budget total de 3 000 dollars contraste fortement avec les estimations initiales de 15 000 dollars, soit 14 400 euros pour un équipement standard. Il lui a suffi de trouver des alternatives en matière de matériaux et de matériel.

Il a opté pour une pompe à vide à deux étages à 120 dollars (environ 115 euros) et des condensateurs électrostatiques à 60 dollars (autour de 57 euros), commandés sur AliExpress. Il a ainsi pu créer une chambre capable de maintenir une pression d'air extrêmement basse, mesurable en millitorrs (mTorr), essentielle pour le processus de fusion.

Pour obtenir du deutérium, essentiel dans la « réussite » de la fusion, pourquoi acheter 500 litres de gaz quand il lui a suffi d'extraire la membrane échangeuse de protons d'une voiture jouet à pile à combustible ? Cette méthode lui a permis de convertir l'oxyde de deutérium (eau lourde) en deutérium gazeux pour un prix dérisoire.

On notera qu'il ne suffit pas d'enfiler une blouse blanche et d'allumer un bec Bunsen pour faire de la fusion nucléaire chez soi. Malgré le coût réduit, l'expérience nécessite des connaissances techniques approfondies et comporte des risques significatifs pour la sécurité.