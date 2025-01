L’immersion dans les jeux ne se limite pas uniquement aux graphismes et, plus généralement, au visuel. Elle dépend des périphériques que vous utilisez (souris, manette, clavier), mais aussi, et surtout, de l’expérience sonore. Cette dernière contribue grandement à vous transporter dans ces univers fantastiques, au point de perdre parfois la perception du temps.

Creative Technology et TGIF ont donc décidé de s’associer pour apporter aux joueurs une expérience à la pointe, trait d’union entre un son immersif et un confort optimal — en tout cas, telle est la promesse. Comme base pour ce système se trouve la chaise de jeu T0 Aurena, réputée pour son confort et ses nombreux ajustements, elle se démarque cette fois-ci en intégrant la technologie SoundBlaster CMSS3D+ de Creative.