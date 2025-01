Peut-on dire que la station de Swippitt a un avenir ? À vrai dire, c'est possible. En France et plus largement dans l'Union européenne, le chargeur universel USB-C est progressivement en train de devenir obligatoire pour tous les appareils électroniques. Swippitt devra néanmoins démontrer sa pertinence. La start-up mise sur la rapidité de recharge et la praticité d'utilisation pour se démarquer, ce qui est déjà un bon début. Il faudra peut-être, en revanche, réfléchir à un prix plus accessible.