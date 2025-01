Mais ce n'est pas tout : en cliquant sur le bouton « forward » visible sur chaque fiche, on accède aux liens sociaux de l'artiste ainsi qu'à une sélection de chansons, à écouter sur Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube, YouTube Music et Amazon Music. On trouve également un lien vers la playlist Shazam Fast Forward consacrée au genre musical de l'artiste, à découvrir sur Spotify et Apple Music.