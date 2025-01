TSMC devient de plus en plus important dans l'écosystème des semi-conducteurs avec le temps. Il faut dire que la firme taïwanaise avance toujours très vite dans l'amélioration de ses technologies, au point même de distancer son principal suiveur, Samsung, et de pousser les autorités coréennes à réfléchir à des investissements massifs pour réduire le fossé.

Et l'an prochain, tous les grands noms continueront de se précipiter du côté du fondeur pour bénéficier des meilleures puces du marché. Dont une entreprise maintenant bien connue.