Francis7

Moi aussi, j’étais sur la 3DFX Voodoo qui est une extension et pas une véritable carte graphique. Des potes étaient sur Matrox Mystic ou G200. J’ai eu la GeForce 256 mais un an ou deux après, pas en 1999. Je savais qu’elle avait quelque chose de révolutionnaire sans trop sans quoi ni pourquoi ? Je rachetais toujours l’ancien matos d’un copain gamer mordu jusqu’à l’os qui achetait toujours le dernier cri au prix fort niveau carte mère, proc et CG.