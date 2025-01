Compilés par nos confrères de VideoCardz, les derniers chiffres de vente de la boutique allemande sont impressionnants. Depuis sa sortie, il s'est effectivement déjà écoulé plus de 8 650 processeurs Ryzen 7 9800X3D.

Bien sûr, ce n'est rien par rapport aux plus de 78 420 Ryzen 7 7800X3D déjà distribués par le revendeur, mais les deux puces n'ont pas le même âge. Non, le plus intéressant est de comparer les ventes du 9800X3D à celles de toute la gamme 9000X, et là, le petit dernier signe une performance remarquable :

AMD Ryzen 7 9800X3D : plus de 8 650 unités vendues

AMD Ryzen 7 9700X : plus de 2 510 unités vendues

AMD Ryzen 5 9600X : plus de 890 unités vendues

AMD Ryzen 9 9900X : plus de 810 unités vendues

AMD Ryzen 9 9950X : plus de 780 unités vendues

Si le Ryzen 7 9700X tire son épingle du jeu, c'est donc surtout la performance du Ryzen 7 9800X3D qui impressionne. C'est bien simple, même en combinant les ventes des quatre références 9000X, on reste nettement en dessous des seules ventes du 9800X3D : plus de 8 650 unités, contre plus de 4 990 !

Il ne s'agit que des chiffres d'un seul revendeur, mais il n'y a pas de raisons que la situation soit foncièrement différente chez les autres. En revanche, il convient de bien préciser que l'on parle ici seulement de vente au détail, les ventes de PC complets ne sont pas donc comptabilisées.