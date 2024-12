L'électricité est devenue à travers le monde l'énergie que tous visent pour qu'elle remplace le plus possible les hydrocarbures. Une énergie que l'on peut obtenir en ne produisant pas de gaz à effet de serre, ce qui est de plus en plus le cas – en 2023 ainsi, 30% de l'électricité produite dans le monde était d'origine renouvelable. Et à Barcelone, les autorités ont trouvé un autre moyen d'en produire sans polluer !