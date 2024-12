Plus gênant encore, les câbles sont limités dans les débits qu'ils proposent : il ne s'agit que de modèles USB 2.0. On peut donc pas dépasser des débits de 480 Mbps, loin des standards auxquels nous sommes habitués aujourd'hui et cela concerne aussi bien les deux câbles USB-C/USB-C que le modèle USB-A/USB-C lequel existe en deux longueurs (1 ou 2 mètres).

En revanche, tous ces modèles ont un atout : ils sont garantis pour 240 watts ce qui permet de les utiliser pour recharger même les appareils les plus énergivores et colle donc parfaitement avec l'utilisation d'une console portable. Enfin, il faut savoir que les prix sont relativement élevés à 2 580 yens pour le modèle 1 m et 2 780 yens pour le 1,8 m, soit environ 16 et 17 euros.

Reste maintenant à attendre une éventuelle disponibilité en France ou en Europe, car les faire venir du Japon, ça risque de vous ruiner.