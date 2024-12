L'impressionnant périple est à mettre au crédit du voilier-cargo Artemis, qui est parti du Vietnam et Hô Chi Minh-Ville le 4 septembre 2024, pour rejoindre Le Havre plus de deux mois plus tard, le 17 décembre 2024. Son parcours de plus de 25 000 kilomètres s'est déroulé en trois grandes étapes : d'abord 6 600 km jusqu'à Saint-Denis La Réunion, puis 10 110 km vers São Sebastião au Brésil, et enfin 9 302 km pour rejoindre la Normandie. Avec une vitesse moyenne de 20 km/h et des pointes à 25 km/h, cette première expérience a démontré la viabilité technique du transport maritime à voile pour des équipements électroniques.