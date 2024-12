À quoi pourrait donc ressembler le prochain Xiaomi 15 Ultra ? On en sait un peu plus aujourd'hui, grâce à des informations de certification auxquelles Gizchina a eu accès. Des informations qui montrent d'abord et avant tout que la présentation de cet appareil en Chine n'est maintenant plus très lointaine.

Par ailleurs, ce smartphone très haut de gamme devrait bénéficier d'une charge ultra-rapide de 90W, similaire à celle de son prédécesseur, le Xiaomi 14 Ultra. Il aura aussi droit à une fonction dont on parle beaucoup ces dernières années, à savoir la connectivité satellite.