Que l'on apprécie ou non les illuminations de Noël, il faut bien admettre qu'elles marquent cette période hivernale et parviennent à mettre un peu de magie et de féérie dans les yeux des enfants ! Alors, quand toutes les maisons d'un quartier sont illuminées en étant synchronisées à l'aide d'un simple Raspberry Pi et de quelques prises connectées, le spectacle ne peut être que plus réjouissants, pour les petits comme les plus grands.