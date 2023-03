Comment ajouter un port HDMI à son PC portable ? Un Raspberry Pi "suffit" !

Cette méthode n'est en effet pas parfaite. Il arrive parfois que divers bugs apparaissent sur l'écran avant de finalement disparaître quelques frames plus tard. Malgré tout, dans l'ensemble, cette solution proposée par Pierre Couy peut être employée et est pleinement fonctionnelle. Une raison de plus s'il en fallait de considérer le Raspberry Pi comme un outil particulièrement polyvalent, capable de résoudre divers problèmes, à condition d'avoir un peu de patience et l'esprit bricoleur.