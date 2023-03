Un NAS fonctionnel à 35 dollars à partir d'un Raspberry ? Si, si, c'est possible !

Pour mener à bien ce projet, l'intéressé ne s'est pas basé sur un Raspberry Pi Zero (5 dollars) ou sur un Pi Zero W (15 dollars), mais sur le nouveau Pi Zero 2 W, plus récent, et lui aussi, proposé à 15 dollars. Son atout ? Offrir pratiquement la même puissance de calcul qu'un Raspberry Pi 3 mais avec un format compact. Parfait pour ce projet.

Côté stockage, Michael Klements a été contraint de tricher un peu pour éviter les frais. Au lieu d'opter pour un SSD, trop coûteux pour son projet, il a préféré acheter une simple clé USB-C 128 Go pour 12 dollars (suffisant pour stocker l'essentiel), ainsi qu'une carte micro-SD de 32 Go pour environ 6 dollars. Cette dernière est utilisée pour l'installation de l'OS.

On arrive alors à 33 dollars au total. Les 2 dollars de budget restant sont consacrés à l'achat d'un petit ventilateur et d'un mini radiateur à très bas prix sur AliExpress (moins d'un dollar pour les deux), et au fil de plastique (PLA) employé pour l'impression 3D du boîtier et qui a, pour sa part, nécessité 19 heures.