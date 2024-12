Soutenu par l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et des fonds européens, le projet pourrait donc bien faire des émules. L'usine de Caen, qui emploie 1 300 salariés dans la production de transmissions pour véhicules hybrides et électriques, démontre qu'innovation industrielle et transition écologique peuvent aller de pair.