Rappelons que les vols Prime Air sont réalisés via une technologie maison qui « utilise le programme de vision par ordinateur d’Amazon, considéré comme leader dans l’industrie ». Le géant américain promet ainsi que le drone prend le soin d'éviter les biens, les personnes, les animaux et toute forme d'objet volant dans son secteur (à une hauteur comprise entre 40 et 120 m).

Le MK30 d'Amazon dispose d'une conception lui permettant de ne pas avoir besoin de se poser complètement pour livrer la marchandise. Une fois descendu à quelques mètres de la terre ferme, ce dernier ouvre une trappe, et le paquet tombe directement au sol. Gare aux objets fragiles donc…