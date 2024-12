Le classement révèle une répartition équilibrée entre les processeurs des deux principaux fabricants : six smartphones sont équipés du Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, tandis que quatre intègrent le Dimensity 9400 de MediaTek.

La compétition entre Qualcomm et MediaTek s’annonce encore plus intense en 2025, avec des nouveautés prometteuses des deux côtés. Qualcomm mise sur son Snapdragon 8 Elite, une évolution du Snapdragon 8 Gen 3, qui promet d’être encore plus puissant et efficace grâce à une architecture repensée. De son côté, MediaTek fait parler de lui avec le Dimensity 9400, qui tient tête à la puce haut de gamme de Qualcomm sur les performances CPU, même si le GPU de ce dernier garde une légère avance.

Cette concurrence accrue profite aux consommateurs et on peut constater que les marques chinoises dominent en matière de puissance brute, mais leur disponibilité reste inégale selon les régions. Cela-dit, on devrait au moins avoir le droit aux Honor 7 dès l'année prochaine en France.