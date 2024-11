D'après la Cour des comptes, les compteurs Linky ont permis d'améliorer la gestion du réseau électrique, grâce à la télérelève et aux interventions à distance. Les deux ont contribué à une meilleure connaissance du réseau et à une gestion plus efficace des pannes. Linky a aussi facilité l'intégration des énergies renouvelables et l'autoconsommation, contribuant ainsi à la stabilité du système électrique.