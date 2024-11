Enedis a récemment déployé une patrouille de plusieurs dizaines d'agents, chargés de débusquer les fraudeurs dans tout l'hexagone. Le gestionnaire de réseau public dit avoir détecté plus de 100 000 compteurs trafiqués et avoir perdu environ 2 TWh d'électricité dans l'affaire. Mais un système d'alarme est désormais intégré dans le compteur : toute ouverture non autorisée déclenche immédiatement une notification. Les équipes spécialisées traquent et identifient systématiquement les fraudes potentielles.