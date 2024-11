De plus, Nubia devrait abandonner le petit écran circulaire de la génération actuelle, au profit d'une dalle OLED rectangulaire autrement plus pratique, d'une diagonale de 3 pouces (et en 682 x 422 pixels).

Rappelons que le marché du smartphone pliant est fragmenté, avec des smartphones capables de se muer en tablettes, et d'autres qui préfèrent au contraire le format « clapet » (comme le Galaxy Z Flip6 de Samsung que nous avons testé ici, dans nos colonnes), autrement plus discret.