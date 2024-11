Les gens écoutent de la musique sur leur smartphone, et nous ne pouvons rien y faire. Il existe aujourd'hui quantité de casques ou d'écouteurs sans fil ainsi que des enceintes qui permettent de profiter d'un excellent rendu audio sans déranger ses voisins.

Pourtant, de plus en plus de personnes souhaitent partager leurs goûts musicaux au plus grand nombre, que ce soit dans la rue, dans le bus, ou encore dans le métro, au grand dam des passants. Malheureusement, cette désormais tendance ne risque pas de s'essouffler avec cette nouveauté prévue par Google à destination de ses montres connectées.