Sonos, de son côté, conservera la main sur le design de l'appareil et le développement de l'interface utilisateur, selon The Verge. Elle entend fournir une expérience de streaming intuitive, avec une découverte de contenus simplifiée à travers les différentes plateformes, ainsi qu'une gestion centralisée des abonnements. Prévue pour 2025, cette nouvelle box TV devrait être commercialisée entre 150 et 200 dollars.