L'analyste de Barclays, Tom O'Malley, indique dans un récent rapport que l'iPhone SE 4 sortirait au mois de mars 2025. La date n'est pas une surprise en soi. Depuis plusieurs années Apple organise un événement au début du printemps pour présenter ses nouveautés destinées au grand public.

La forme de l'annonce peut différer. Parfois, le constructeur se contente d'un communiqué de presse et de quelques vidéos, et si le programme est plus chargé, un événement vidéo animé par Tim Cook et ses lieutenants est organisé.

L'iPhone SE est un produit important pour Apple, qui peut toucher des clients que les tarifs des iPhone 16 ou même des modèles un peu plus anciens peut rebuter. L'iPhone SE 4, avec un nouveau design inspiré de l'iPhone 14 et Apple Intelligence intégré, pourrait à lui seul justifier un keynote, d'autant plus s'il est accompagné d'autres produits comme des AirTags 2 ou d'un tout nouvel écran connecté.