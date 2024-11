L'appareil combine des technologies qui semblent tout droit sorties de différentes décennies. On y trouve un imprimante dot matrix à 24 broches capable de produire jusqu'à 240 caractères par seconde, un écran tactile de 15 pouces, deux SSDs de 240 Go et même un lecteur DVD. Le tout tourne sous Windows 10 IoT Enterprise, offrant une compatibilité avec les systèmes actuels.

Toshiba a conçu ce Jimucon comme un véritable outil professionnel. Avec ses six ports USB, ses ports série et son Ethernet Gigabit, il peut se connecter à pratiquement tous les périphériques imaginables. Sa particularité ? Une capacité à imprimer sur du papier large format et à produire jusqu'à sept copies carbone simultanément.

Côté design, l'appareil n'a rien d'un ultrabook élégant. Pesant 23 kg et mesurant 538×658×418 mm, il est massif et assume complètement son côté «usine à gaz». Mais ce n'est pas un défaut : Toshiba a pensé l'ergonomie avec un clavier qui se range directement sur l'unité principale, économisant de l'espace.