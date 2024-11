En effet, dans de nombreuses occasions, il est possible d'entendre la commande « Dis, Siri », et dans certains cas, cela peut déclencher une recherche vocale non désirée sur un terminal Apple à proximité.

Rien de bien grave dans l'absolu, mais cela peut malgré tout créer des problèmes lorsque des assistants vocaux (comme Siri donc) réagissent à des commandes entendues dans des publicités télévisées. Et c'est précisément ce souci qu'Apple va résoudre.