Ils étaient donc peut-être fans des Claudettes ou adeptes des jeux de construction en bois, toujours est-il que LignoSat est né d'une collaboration entre l'université de Kyoto et l'entreprise Sumitomo Forestry. Il a été conçu à partir d'un bois de magnolia japonais appelé « Hoonoki ». Réputé pour sa résistance et sa stabilité, ce matériau a séduit les scientifiques, qui espèrent qu'il pourra supporter les conditions extrêmes de l'espace, du froid glacial aux radiations en passant par les brusques changements de température.

« Avec le bois, un matériau que nous pouvons produire nous-mêmes, nous pourrons construire des maisons, vivre et travailler dans l'espace pour toujours », prévoit Takao Doi, astronaute et professeur à l'université de Kyoto dans un communiqué sur Reuters que s'est procuré The Verge. Selon lui, l'utilisation du bois dans la construction spatiale pourrait révolutionner l'exploration de l'espace lointain.