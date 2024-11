Le Shark X n'est pas la première incursion de Cooler Master dans le monde des boitiers PC extravagants. L'an dernier, la marque avait déjà fait parler d'elle avec un boitier en forme de chaussure de sport, affiché à plus de 3000€. Ces designs audacieux et improbables ont au moins le mérite de bousculer les codes du PC gaming, trop souvent englué dans des boitiers noirs et sans âme. Avec le Shark X, Cooler Master prouve que le modding et la créativité ont encore leur place dans ce milieu.