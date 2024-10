En réalité, cette annonce n'est pas totalement inattendue. En avril dernier, OnePlus avait déjà laissé filtrer par inadvertance l'information selon laquelle Gemini 1.0 Ultra ferait son apparition sur ses appareils avant la fin de l'année. Le OnePlus 13, dont la présentation est prévue le 31 octobre en Chine avant un lancement mondial dans les mois suivants, sera d'ailleurs le premier modèle de la marque à embarquer nativement Gemini.

Sachez toutefois que les utilisateurs actuels d'appareils OnePlus ne seront pas contraints d'adopter le nouvel assistant IA du géant américain : sur les appareils existants, Google Assistant restera disponible, sauf si l'utilisateur choisit d'installer Gemini à la place. Pour celles et ceux qui préfèrent conserver Google Assistant sur les modèles de smartphones les plus récents, il sera toujours possible de revenir en arrière en effectuant le changement manuellement depuis les paramètres de l'application Gemini.