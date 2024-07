AMD repousse ses Ryzen 9000X d'une dizaine de jours... les tests aussi du même coup

« Nous apprécions l’enthousiasme suscité par les processeurs Ryzen de la série 9000. Lors des contrôles finaux, nous avons constaté que les unités de production initiales expédiées à nos partenaires de la distribution ne répondaient pas à toutes nos attentes en matière de qualité. Par prudence et afin de maintenir un haut niveau de qualité pour chaque utilisateur Ryzen, nous travaillons avec nos partenaires pour remplacer les unités de production initiales par de nouvelles unités.

En conséquence, il y aura un bref retard dans la disponibilité au détail. Les processeurs Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X seront désormais mis en vente le 8 août et les processeurs Ryzen 9 9950X et Ryzen 9 9900X seront mis en vente le 15 août. Nous sommes fiers d'offrir une expérience de haute qualité à chaque utilisateur de Ryzen et nous attendons avec impatience que nos fans vivent une expérience formidable avec la nouvelle série Ryzen 9000 ».

AMD a donc décidé de partir sur deux dates de sortie : les « petits » CPU Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X seront disponibles le 8 août tandis que les plus costauds, les Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X, nous feront patienter jusqu'au 15 août. Reste à voir le temps que cela nous laissera à tous pour tester la gamme dans son ensemble.