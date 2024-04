Intel Battlemage : pour sa seconde génération de GPU, Intel passe au Display Port 2.1 UHBR13.5

Aujourd'hui, il n'est plus question que de DP2.1 en UHBR13.5. En effet, sachez que le DisplayPort 2.1 peut venir en trois modes et que seul le premier est obligatoire pour être en mesure d'afficher la compatibilité DP2.1. Ces trois modes sont l'UHBR10, l'UHBR13.5 et l'UHBR20 : le chiffre est là pour le débit maximal autorisé par ligne soit 10, 13,5 ou 20 Gbps.

Bien sûr, plus le débit maximal par ligne est élevé et plus il sera possible de monter en définition et en fréquence de rafraîchissement. À ce petit jeu, c'est donc toujours AMD qui mène la danse avec sa compatibilité UHBR20. En revanche, NVIDIA reste pour l'heure campé sur le DisplayPort 1.4 et nous n'avons aucune information concernant les GeForce RTX 50 à ce niveau.

Remarquez, Intel n'a pas forcément tort de se contenter de l'UHBR13.5 : il permet déjà de belles choses et, surtout, aucun moniteur UHBR20 n'est sur le marché alors que les modèles en prévision sont peu nombreux/très onéreux.