Les GPU AMD RDNA 3 vont-ils prendre en charge le DisplayPort 2.1 ?

Pour rappel, la technologie DisplayPort 2.0 existe désormais depuis 3 ans. Or, elle n'est pour l'instant utilisée que sur les cartes graphiques Arc d'Intel. La fameuse RTX 4090 se contente pour sa part de la technologie DisplayPort 1.4a.

Interrogée quant à cette décision plutôt surprenante, NVIDIA avait fait part de ses raisons. Selon le géant américain, le DisplayPort 1.4 est encore amplement suffisant, car capable de supporter un affichage en 8K à 60 images par seconde. Il ajoute que le support du DisplayPort 2.0, voire 2.1 à destination des particuliers est encore bien trop précoce. Cette technologie promet en effet sur le papier de supporter des affichages jusqu'à 16K et 120 images par seconde sur un affichage de 7 680 x 4 320 pixels.

Or, il existe à l'heure actuelle extrêmement peu d'écrans capables d'afficher de telles résolutions, en tout cas pas sans avoir à vendre un bras pour en faire l'acquisition. De plus, les standards DisplayPort 2.0 et 2.1 n'ont pas encore été approuvés par VESA.