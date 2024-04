Technicien en réparation d'éoliennes, voilà un métier qui a de l'avenir, mais qui n'est pas sans danger !

En France, le nombre d'emplois directs et indirects associés à la filière éolienne a atteint les 28 266 à la fin 2022, soit 11% de plus qu'à la fin 2021, selon France Renouvelables et Capgemini Invent. Près de 900 sociétés, des PME en grande majorité, portent ce secteur dans l'Hexagone avec, notamment, des salariés spécialisés dans l'exploitation, la maintenance, l'ingénierie et la construction. Aux États-Unis, le métier de technicien en réparation des éoliennes promet d'être celui à la plus forte croissance (+45%), ex-aequo avec l'activité d'infirmière praticienne, sur la période 2022-2032. Un métier d'avenir, certes, mais pas sans certaines exigences.