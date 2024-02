Troisième pays plus gros producteur européen d’énergie éolienne, la France pénalisée par la lourdeur des procédures juridiques

Dans toute l'Europe, la transition énergétique s'accélère. Carine Sebi, professeure titulaire de la chaire Energy for Society à la Grenoble École de management, explique : « Partout en Europe on développe les capacités éoliennes ». Résultat : la production à l'échelle du Vieux Continent équivaut à 475 TWh, ce qui représente une augmentation de 13 % par rapport à l'an dernier. Résultat : une production de gaz (-15 %) et de charbon (-26 %) qui baissent.