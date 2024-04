Écran 4K, Core Ultra aux manettes... Samsung lance son alternative à l'iMac d'Apple

Ce nouveau Samsung All-In-One Pro, sera quoi qu'il en soit livré avec un clavier et une souris disposant d'une finition en métal là aussi, pour plus de cohérence avec le PC. On y trouvera également une webcam intégrée ainsi que des haut-parleurs 3D certifiés Dolby Atmos.

Pour le reste, SamMobile évoque la présence de deux ports USB-A, d'une sortie HDMI, d'une prise casque et d'une prise Ethernet. On retrouvera enfin une prise en charge des standards Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3 pour ce qui est de la connectivité. Reste à savoir si ce produit arrivera en France… ou s'il demeurera, comme son prédécesseur, une exclusivité asiatique.