Meilleur débit ou plus grosse couverture réseau ? Orange attaque Free en justice pour sa façon de communiquer sur la 5G

Et pour cause, le déploiement de la 5G se fait au travers de trois bandes de fréquences différentes. Plus la fréquence est élevée, meilleure le débit est, quand, inversement, la portée est elle plus réduite. Les trois bandes de fréquence 5G en France sont les suivantes :

3,5 GHz, soit les fréquences dites « hautes », avec le meilleur débit, mais la portée la plus réduite ;

2,2 GHz, soit les fréquences « moyennes » ;

700 MHz, soit les fréquences considérées comme « basses », avec le débit le plus faible, et la meilleure portée.

Et sur ce point technique, Orange et Free ont pris des plis opposés. Le premier n'utilise que les bandes de fréquences de 3,5 GHz, et est l'opérateur dans le pays qui possède le plus de sites 5G de ce type, à savoir 9 476 sites, contre 5 727 sites pour Free, ce qui le place en quatrième et dernière place en France.

Au contraire, la firme de Xavier Niel a choisi d'investir très massivement le créneau 700 MHz, et compte 19 041 sites usant de ces bandes de fréquence. En conséquence, Free a pu déployer la 5G plus largement que son concurrent Orange, et peut affirmer couvrir plus de 94% de la population, quand Orange lui indique atteindre environ 60% de cette même population. Mais à l'aide d'antennes offrant le meilleur débit possible à l'heure actuelle. C'est cette nuance que le groupe veut obliger Free à faire apparaître sur ses brochures tarifaires, grâce à l'action de la justice. Le tribunal rendra son jugement le 15 mai prochain.