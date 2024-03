Le Dji Mic 2 rejoint notre comparatif des meilleurs micros pour le stream et le podcast !

L'objectif premier d'un microphone, c'est de capter la voix. Et cela, le DJI Mic 2 le réussit avec brio ; c'est d'ailleurs pourquoi il rejoint notre comparatif des meilleurs micros pour le stream et le podcast. Doté d'un microphone omnidirectionnel performant, il capture chaque nuance de la voix et des instruments acoustiques avec une précision et une clarté remarquables. Sa réponse en fréquence étendue de 50 Hz à 20 kHz garantit une reproduction fidèle de l'ensemble du spectre sonore, pour un rendu professionnel en toutes circonstances.



Que vous soyez vidéaste, podcaster ou musicien, le Dji Mic 2 vous offre un son équilibré et rond, restituant fidèlement les moindres détails de votre voix ou de votre instrument. Son niveau de pression acoustique élevé de 120 dB SPL lui permet de s'adapter à des environnements sonores variés, des studios calmes aux scènes bruyantes.

Vous bénéficiez en outre de fonctionnalités utiles, comme l'enregistrement 32 bits à virgule flottante pour une plage dynamique plus large et une meilleure précision, vous laissant une grande latitude en postproduction pour ajuster le son selon vos besoins. La réduction de bruit intégrée atténue efficacement les nuisances sonores indésirables, pour un son clair et net même dans des environnements bruyants.