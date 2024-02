Les SteelSeries Alias et Alias Pro rejoignent notre comparatif des meilleurs micros pour le stream et le podcast !

Les deux modèles de SteelSeries remplissent pleinement leur mission première, avec une excellente qualité d'enregistrement ; c'est en partie pour cela qu'ils rejoignent notre comparatif des meilleurs micros pour le stream et le podcast.

Les SteelSeries Alias et Alias Pro sont idéaux pour les streamers, les podcasters et les créateurs de contenu. On doit cette performance entre autres aux caractéristiques suivantes :



Capsule à condensateur ClearCast 1 pouce: Cette capsule capture un son riche et détaillé, restituant fidèlement les nuances de la voix humaine.



Large réponse en fréquence (50 Hz - 20 kHz): Cette plage permet de reproduire l'ensemble des fréquences audibles, garantissant une reproduction précise du son.



Taux d'échantillonnage 24 bits / 48 kHz: Offrant une qualité audio studio, comparable aux microphones professionnels, il permet d'obtenir un son clair et précis.



Le SteelSeries Alias Pro se distingue par un son encore plus clair et détaillé grâce à sa connectivité XLR, qui offre une meilleure transmission du signal audio et garantit une capture plus pure du son.

En outre, cette variante conserve le signal analogique, pour un son exempt de distorsion et d'interférences numériques.

Et côté logiciel ? Il se révèle très complet, agissant comme une table de mixage virtuelle. De nombreuses options de personnalisation sont proposées et vous profitez aussi d'une douzaine de préréglages. L'utilisation est intuitive et fluide. Bref, c'est réussi !