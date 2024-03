Vers une nouvelle hausse du prix des semi-conducteurs ? L'électricité va grimper jusqu'à 30 % à Taïwan

En effet, toujours selon le rapport publié par TrendForce, ces catégories pour les industriels subdivisent le secteur en trois échelons avec des hausses du prix de l'électricité liées à la consommation.

Logiquement, les industriels les moins gourmands feraient face à une inflation plus modeste tandis que la facture des plus importantes sociétés pourrait atteindre jusqu'à 30 %. Une éclaircie cependant : si ces gros consommateurs peuvent prouver qu'ils ont réduit leur demande en électricité, ils pourront échapper aux plus importantes hausses.

Une entreprise moderne comme TSMC pourrait logiquement profiter de cette « éclaircie », mais d'autres acteurs majeurs ne sont pas dans ce cas et il y aurait malgré tout une hausse sans doute supérieure à 20 % du prix de son électricité. Une hausse qui se répercutera forcément au moins en partie sur les tarifs pour ses partenaires et, en conséquence, sur nous.

Pour l'heure, l'incertitude demeure, mais alors que certains prix – DRAM et SSD notamment – sont déjà orientés à la hausse, les choses pourraient donc empirer prochainement.