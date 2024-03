Petit coup de boost sur les GeForce GTX 16 et RTX 20 ? Un BIOS modifié ajoute la fonctionnalité ReBAR

Problème, chez NVIDIA il fallait donc au moins disposer d'une GeForce RTX série 30 pour profiter de ladite technologie. Enfin, jusqu'à ce que des petits malins parviennent à l'activer sur de plus anciennes cartes.

De base, le ReBAR s'active via le BIOS de la carte graphique. Problème, celui-ci est verrouillé… bien plus que celui des cartes mères. Comme ils l'expliquent sur GitHub, les développeurs à l'origine de ce projet ont donc modifié le BIOS de la carte mère afin que la prise en charge du ReBAR soit possible.