Vers des océans plus propres : lancement de la construction du premier porte-conteneurs à hydrogène au monde

Selon l'Organisation mondiale du commerce, 90 % des échanges intercontinentaux et 80 % des volumes transportés sur la planète se font par la voie maritime. Toutefois, l'impact environnemental du secteur est considérable et celui-ci est dans le top 6 des premiers pollueurs mondiaux. Annuellement, ce sont entre 600 et 1 100 MtCO2 (mégatonnes de dioxyde de carbone) qui sont émis par ces porte-conteneurs, soit l'équivalent de 3 % des émissions mondiales de GES. De plus, le volume de fret transporté chaque année ne fait qu'augmenter et la tendance n'est pas près de s'inverser.