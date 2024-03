Les Alpes européennes en grand danger : une intelligence artificielle prédit la perte majeure du volume glaciaire

L'étude a donc demandé aux modèles de simuler la perte de volume au regard des observations des années les plus récentes (2010-2022). Et celle-ci grimpe à 65%, toujours d'ici 2050. La perte de glace devrait d'ailleurs être plus forte à basse altitude. Même plus grande et à plus haute altitude, notre Mer de Glace française (environ 1 500 m), dans le massif du Mont-Blanc, pourrait voir son volume fondre de moitié d'ici 2050.